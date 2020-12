Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: En blanco check

Debat Helsingør - 21. december 2020 kl. 17:28 Af Jørgen Bodilsen, Karin Steinberg og Jørgen Busch Kontakt redaktionen

Historien om stadion byggeriet er historien om en blanco check til de amerikanske investorer, der har overtaget kontrollen med FCH.

Helsingør kommune bygger et nyt stadion, der opfylder kravene til et første divisions stadion. For at det ikke skulle lyde som støtte til FCH, sagde man, at det var et stadion for alle. Noget der bliver gentaget gang på gang, og det lyder lige dumt hver gang, for hvem ud over FCH mangler lige et stadion der opfylder de krav. De få andre, der benytter det har jo slet ikke behov for et stadion, der opfylder de krav, det har kun FCH. Men formuleringen har betydning, når lejen skal udregnes.

FCH har realt råde retten over stadion. Normalt ville man så regne lejen ud efter den investering, kommunen havde foretaget. Men nu bruger man "konkurrencestyrelsens model" og regner ud efter hvor mange timer, FCH skal bruge stadionet. Selv hvis der ville være andre, der ville leje stadionet, er det kun muligt, når FCH ikke skal bruge det.

I den model man så bruger er udgangspunktet, at investeringen fra kommunes side er 87 millioner, men det er kun prisen på selve stadion, Så har der været arkitekt konkurrence , miljø problemer, parkeringspladser med mere, den samlede udgift for skatteyderne er nok nærmere over 100 millioner kr. Det vil klæde kommunen at fremlægge det samlede regnskab. Man når så frem til, at FCH skal betale 403.133 kr årligt. Man udregner efter årligt 450 timer. men realt har FCH råderetten over stadion. I den beskedne leje er indeholdt lys, vand, varme samt at kommunen står for den daglige vedligeholdelse. Kommunen vurderer selv drift og vedligeholdelse til fire gange så meget.

På det sidste byrådsmøde blev det vedtaget, af FCH kunne plastre stadion til med faste reklamer. Det er jo lidt underligt at man siger, at stadion er for alle, men kun en får retten til indtægter for faste reklamer inkl. at sælge stadion navnet. Det må vel være det endelige bevis på, at det er deres stadion. Det er lidt underligt, at på byrådsmødet er der ingen, der spurgte: hvad er i grunden værdien af reklame retten. Mon ikke den er større end den leje, FCH betaler. Så siger man Helsingør ikke er erhvervs venlig. Spørg de amerikanske investorer, der sådan set får stillet et stadion frit og kvit til rådighed.

Dette er stort set grunden til, at vi finder det relevant at forfølge denne sag,