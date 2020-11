DEBAT: En bæredygtig og værdig ældrepleje

Mange oplysninger kommer frem til offentligheden. Senest at Omsorgs- og sundhedsudvalget og Sundheds- og omsorgsforvaltningen har ondt i økonomien - merforbruget for 2019 på 21.528.000 kr. er øget så der aktuelt forventes at hjemmeplejen går ud af 2020 med et merforbrug på 23 mio. kr.