En supermotorvej under Øresund vil være et fejlskud. Foto: Foto: Studio E

DEBAT: En HH-tunnel vil være et fejlskud

Debat Helsingør - 27. januar 2021 kl. 08:01 Af Hans Kjærgaard og Anders Taarnby Thomsen, ,medlemmer af Enhedslisten Kontakt redaktionen

Om kort tid kommer den dansk-svenske kommission med en anbefaling. Skal der etableres en fast H-H forbindelse og- i givet fald- hvordan skal den se ud? Det spørgsmål, der næppe bliver rejst er: er det fornuftigt at bygge den?

I 2010 kom en rapport, som omhandlede en kombineret jernbane- og biltrafikforbindelse. Det arbejde har været brugt af HH gruppen, en gruppe af fortalere for projektet: Helsingør og Helsingborg, Hovedstadsregionen og Region Skåne og en række erhvervsorganisationer til at fremhæve de positive sider: øget samhandel og større jobmarked via kortere rejsetid. I Helsingør fremhæves desuden gevinsten ved mindre færgetrafik og frigørelse af opmarchområdet til anden brug. Prisen blev beregnet til 35 mia., men ved bl.a. at omregne sparet transporttid i personbil til værdiskabende arbejdstid kunne, i følge rapporten, den samfundsmæssige gevinst på 26 mia. hales hjem igen. Konklusionen var at en brugerbetalt vejtunnel ville være lønsom. Anderledes med togforbindelsen, som skulle tilgodese de to grænsebyer, når færgeforbindelsen forsvandt eller blev reduceret, sikre en hurtig kollektiv forbindelse mellem landenes arbejdsmarkeder og bruges til at sende godsvogne via en planlagt Ring 5- forbindelse gennem Nordsjælland uden om København og sydpå- og omvendt.

Siden da har Ring 5 forbindelsen gennem Nordsjælland mistet -dansk-politisk opbakning. Det store aflastningsprojekt for godstog over Øresundsbroen er væk. Tilbage står en vurdering af en HH- forbindelse: enten som en togtunnel og en biltunnel- eller blot en biltunnel. Sandsynligvis vil anbefalingen at være en biltunnel -og kun en biltunnel. Togforbindelsen og Ring 5 hænger sammen. Det virker ikke sandsynligt at et politisk flertal, på et tidspunkt hvor trafikprojekter står i kø, sætter et togtunnelprojekt i værk, med alle de udfordringer to underjordiske stationer vil indebære, for at opnå lettere adgang til Kystbanen eller til Nordøst Skåne.

En realiseret biltunnel ligger noget ude i fremtiden, og til den tid skal vi, tunnel eller ej, have reduceret CO2 udslip fra biler og lastbiler væsentligt, men for det første sker det kun, såfremt pengene prioriteres meget præcist, og for det andet er antallet af biler i sig selv en udfordring. Helsingborg kommune vurderede i f en rapport fra 2016 at dobbelt så mange biler vil komme denne vej. Det er naturligvis et skøn. Men hvis hele ideen med "en nødvendig aflastning af Øresundsbroen" skal give mening, vil det naturligvis betyde at mange flere biler og lastbiler skal til tunnelen under Egebæksvang via Ring 3 og Helsingørmotorvejen. Den gamle rapport fra 2010 konkluderede at en vis udvidelse af det forbindende vejnet kunne være nødvendig. Den forsigtige tilgang er forældet: en stor udvidelse kan ikke undgås.

En rapport fra Trafikverket /Transport-og boligministeriet fra 2017 konkluderede imidlertid at hverken vej- eller jernbaneforbindelsen over Sundet vil være flaskehalsen for trafikken i Øresundsområdet inden for en overskuelig fremtid. Det er trafikkens periodevise sammenbrud i hovedstadsområdet og i Malmøområdet, der er problemet. Det er dér, trafikpengene skal bruges, og først og fremmest til at udbygge den kollektive transport så effektivt, at togpassagererne bliver mange og glade, og bilisterne i deres kommende el-biler kan komme frem. En stor del af lastbiltrafikken skal på skinner og over Øresundsbroen, måske engang aflastet i persontrafikken af en metroforbindelse mellem Malmø og København.

En biltunnel under Egebæksvang vil givet aflaste Kongevejen og Flynderborgvej for den belastende trafik, så længe lastbiltrafikken fortsætter, som om klimakrisen ikke fandtes. Og en reduceret færgedrift vil give driftige folk mulighed for ganske store byggeprojekter på opmarchområdet. Så langt har H-H gruppen ret. Men man kan ikke bruge pengene to gange, og et sats på en supermotorvej under Sundet vil, ud fra mange overvejelser, være et fejlskud af dimensioner.

