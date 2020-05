DEBAT: Dyre »Sommerdahl«

»Sommerdahl« er en rigtig fin tv-serie med dejlige billeder fra vores elskede kommune. Men vi mener i DF ikke, at det er en kommunal opgave at forære skattekroner væk til en tv-produktion.

Vi har i Helsingør kommune stigende udgifter både på ældreområdet samt socialområdet. Derudover har vi i Helsingør lige fået en ekstraregning på 23 mio. kr. for udligning, hvor den konservative borgmester foreslår at sætte skatten op for at dække dette tab. Vi har også ekstra udgifter pga. Covid19, som vi ikke kan forvente bliver dækket krone til krone af staten.

Imens kan både C og A altså fortsat støtte, at man giver skattekroner væk til en tv-serie, som ikke ligefrem er en kommunal kerneopgave. I Dansk Folkeparti undrer vi os over den prioritering og mener ikke, at der er tale om rettidig omhu for økonomien i Helsingør kommune.