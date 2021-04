Snekkerstenhallen Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Dumpekarakter til vaccinationscenter

Debat Helsingør - 06. april 2021 kl. 09:46 Af Jørgen Busch, Horsensvej, Helsingør Kontakt redaktionen

Så kom dagen hvor vi fik et vaccinationscenter i Snekkerstenhallen i Helsingør.

Fra højre til venstre i byrådet i Helsingør kunne lokalpolitikerne ikke få hænderne ned.

Jeg har altid lært, at æres den som æres bør og skal erindre om at det var for sent.

For sent? Ja, allerede i februar begyndte de at vaccinere kronikere. Hvor Helsingør-borgere i kørestol, gangbesværede og rollatorbrugere stod i lange køer i Hillerød, Øksnehallen og Bellacenteret.

Så det er ikke rettidig omhu.

Nævnte situation blev beskrevet i Frederiksborg Amts Avis Hillerød udgave 17. februar 2021 og her beklagede konstitueret vicedirektør Kristine Vestergård Nielsen fra RH akutberedskab.

Det burde således have været en kendt sag.

Og så til at æres den som æres bør. Her vil jeg benytte lejligheden til at rose regionsrådsmedlem Anne Ehrenreich, som på baggrund af en lignende kø-episode 24. marts 2021 tog sagen op og har udvirket at der nu kommer et vaccinationscenter i Snekkerstenhallen i Helsingør.

Heroverfor står at kommunen og vores lokale regionsrådsmedlemmer Freja Sødergran (DF), Annie Hagel (Ø) og Per Tærsbøl (C) har udvist total radiotavshed. Det er ikke acceptabelt overfor de mange kronikere og ældre i Helsingør i kørestol, gangbesværede og rollatorbrugere, som var de første som blev vaccineret og stod i lange køer i Hillerød, Øksnehallen og Bellacenteret.

Så får vi nu et vaccinationscenter i Snekkersten - en postgang for sent. Skaden for vores ældre medborgere er sket. Tænker på de ældre Helsingør-borgere, som i den grad ift. løsning med vaccinesteder blev svigtet.

Svigtet af en kommune og region, som gerne vil fremstå som empatisk, nærværende og medmenneskelig overfor børn, handicappede og ældre.

Så held og lykke med vaccinationscenteret i Snekkersten for de Helsingør-borgere, som ikke i samme grad har behov for et vaccinationscenter tæt på som vores ældre medborgere, som var forsøgskaniner i et vaccinecirkus, som ikke fungerede for dem. Samlet: Dumpekarakter

