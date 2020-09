Jens Kirkegaard Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Diskussionen om en værdig ældrepleje

Debat Helsingør - 18. september 2020 kl. 11:59 Af Jens Kirkegaard, medlem af kommunens seniorråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her bør vi se bort fra de mange enkeltsager og sætte et skarpt lys på hvorledes en kommune har forvaltet de foregående 10-15 år. Før man tilbringer de sidste måneder på et plejehjem. Det gode initiativ fra Helsingør om et "register" i en forhandling med ministeren, det burde også omfatte hjemmeplejen, Således at alle i plejesektoren i et fælles register, skal kunne fremvis én ren straffeattest.

Borgmesterens forslag, burde derfor udbygges når hun mødes med Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og FOA "om en autorisationsordning" Som et nyt redskab til, at forhindre, at de brodne kar blandt medarbejdere, ikke blot får et arbejde i en anden kommune. Som tilfældet ofte er i dag.

Helt konkret forestiller borgmesteren en statslig ordning, der minder om det nuværende autorisationsregister for blandt andet læger, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed kunne fører tilsyn med den enkelte sundhedsmedarbejder. Den idé, bakker social- og sundhedsmedhjælpernes faglige organisation, FOA, op om.

Baggrunden for Helsingørs forslaget er, at en 34-årig social- og sundhedsmedhjælper fra Helsingør er blevet politianmeldt og bortvist efter at have delt en video, hvor han ydmyger en demensramt kvinde. Nu bliver det så diskuteret, hvordan lignende sager kan undgås fremover.

Magnus Heunicke mener ikke, at et autorisationsregister for social- og sundhedsmedhjælpere er vejen frem. »Men at det handler om at få styrket kulturen. Bedre ledelse og en mere respektfuld tone. Der findes ikke ét element, der vil løse alle problemerne, konkret vil en" En autorisationsordning" ikke være det, som løser det her problem. Der handler om svigt og forråelse. En autorisation handler om det sundhedsfaglige og vil ikke hegne det ind. I følge ministeren.

I Helsingør ved alle i byrådet, at problemerne i den samlede ældreplejen både handler om økonomi, behov for opkvalificering af medarbejdere og om at sikre, at tilsynet ikke alene drejer sig om plejehjem, men skal omfatte hele plejesektoren, med indragelse af såvel de pårørende i en dialog, som med den ældre borger der har hjælp behov.

Disse tanker om, at man som kommune eller leder nemt og hurtigt kan finde ud af, hvad det er for en medarbejder, man har med at gøre. Bør som påpeget, også omfatte Hjemmeplejen, hvor der skal kunne forlanges en ren straffeattest. Og at kommunerne i tillæg hertil, skal tegne en kollektiv ansvarsforsikring ved et tyveri, som et supplement til borgerens private forsikring, der ikke træder i kraft når man selv har inviteret hjælpen ind.

Jens Kirkegaard

Medlem af seniorrådet i Helsingør

