DEBAT: Dialog er vejen frem for et godt ældreliv

Debat Helsingør - 08. januar 2021 kl. 05:30 Af Benedikte Kiær, borgmester i Helsingør Kommune Kontakt redaktionen

Det er svært at komme uden om, at 2020 mere end noget andet vil blive husket som året, hvor COVID-19 gjorde sit indtog, og påvirkede livet for os alle. Derfor var det også helt naturligt for mig at COVID-19 fyldte meget i min nytårstale. Men det betyder, at andre emner kommer til at fylde lidt mindre i årets tale, sådan som formanden for Ældre Sagen i Helsingør Kommune Manfred Dietrich påpeger i Frederiksborg Amtsavis den 6.1. 2021, hvor han efterlyser flere ord om ældreområdet. Men det betyder bestemt ikke, at det ikke er et vigtigt emne ligesom mange andre.

Hele Byrådet har et stort fokus på ældreområdet, hvilket afspejler sig i budgetterne, hvor der år efter år afsættes flere midler til området For med flere og flere plejekrævende ældre, samtidig med, at vi som kommune overtager flere og flere opgaver fra hospitalerne i Region Hovedstaden uden at der følger penge med, så har det krævet et løft af budgetterne på mange millioner, blot at bevare det nuværende serviceniveau i ældreplejen. I dette års budget lykkedes det os igen at prioritere midler til ældreområdet, hvor der også blev plads til yderligere tiltag for at styrke området. Blandt andet fik vi afsat flere penge til klippekortordningen, som ældre på plejehjem kan bruge på sociale aktiviteter. Vi har afsat midler til at udvikle Helsingør Kommune til at blive en demensvenlig kommune, ligesom vi fik sat penge af til at fortsætte plejehjemslægeordningen.

Formanden for Ældresagen skriver i sit indlæg, at der mangler plejehjemspladser. Men selvom man nogle gange kan få det modsatte indtryk i medierne, så overholder vi naturligvis plejehjemsgarantien, så alle der har behov for en plads, kan få den inden for 2 måneder. Vi er dog samtidig opmærksomme på, at der de kommende år kan komme pres på området, hvis ikke vi udvider antallet af pladser i kommunen.

Derfor har vi også løbende gennem årene afsat midler til nye plejehjem og flere pladser. Eksempelvis øges antallet med 9 plejehjemspladser i år. De sidste tages i brug, når Hornbækhave senere på året slår dørene op. Og fra 2022 kan der bo endnu flere plejehjembeboere på Hornbækhave, da vi lige nu, indtil sundhedshuset står klar, bruger nogle boliger der, der fungerer som midlertidige døgnpladser for primært de hospitalsudskrevne, der ikke kan klare sig i eget hjem. Og ikke nok med det - udover at der i 2022 åbner et nyt friplejehjem i den tidligere hospitalsbygning på Esrumvej i Helsingør, vil indvielsen af sundhedshuset også betyde en udvidelse af de midlertidige døgnpladser.

Jeg er dog klar over, at behovet stiger yderligere i de kommende år, og derfor er Byrådet meget opmærksom på, at vi om ganske få år skal beslutte os for, hvor et nyt plejehjem skal ligge.

Men kapacitet og flere midler kan naturligvis ikke stå alene. Kvaliteten af det vi gør, er naturligvis helt afgørende. Her er det ikke mindst vigtigt, at vi hele tiden har en god dialog med alle dem, der har med ældreområdet at gøre. Her er dialog og tilbagemeldinger fra ældre og pårørende rigtig vigtig, og det er noget vi hele tiden arbejder på at blive bedre til og bruger til at udvikle vores ældrepleje. Her kort før jul fik vi bevilget 1,4 millioner kroner af Sundhedsstyrelsen til at afprøve forskellige tiltag til at forbedre ældreplejen via dialog og tilbagemeldinger fra brugere og pårørende.

Vi har allerede i dag et rigtig godt samarbejde med blandt andre Ældresagen, der eksempelvis via vores Seniorråd løbende kommer med konstruktive forslag til indretning af ældreplejen i kommunen. Den dialog og det samarbejde håber jeg, at vi kan fortsætte i de kommende år. Sammen er vi stærkere og kan finde frem til bedre løsninger. Her tænker jeg på ensomhed, som er blevet en stigende udfordring her under COVID-19, og den ufinansierede opgaveglidning, der sker fra hospitaler til kommuner i disse år.

Det samarbejde håber jeg, at Ældre Sagen og andre vil kaste sig ind i, så vi også i de kommende år kan sikre et aktivt seniorlig samt en værdig og tryg ældrepleje.

Godt nytår!