Vi har fået at vide, at der kører en retssag om noget. Om hvad? Om hvem? Spørger de to læsere. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Det handler om spild af penge

Debat Helsingør - 08. februar 2021 kl. 10:11 Af Erik Stubtoft og Jørgen E. Hansen, socialdemokrater, Helsingør Kontakt redaktionen

De lokale medier bragte forleden en pæn omtale af den socialdemokratiske byrådspolitiker, Peter Poulsen. Han sagde ganske bramfrit: Helsingør har for mange lorte-sager. Han kunne også have sagt: Det handler om spild af penge! PP vil have syn for sagen. Hvad er det, der medfører de mange dårlige sager? Gode spørgsmål, syntes vi.

Læs også: Sag om dødsulykke på stadion er endnu ikke afsluttet

Vi mener nemlig, at det vil være god oplysning for os borgere, hvis nogen kan/vil oplyse os om den reelle baggrund for de sager. For eksempel vil det være interessant at få oplyst, hvad omkostningerne og merforbruget af borgernes penge på bare de 4-5 værste sager har været.

Lad os lige se lidt på en af disse sager: Helsingør Stadion (som måske hedder noget andet i dag!). Her er der tale om en overbygning til cirka 12 millioner kroner uden underskrifter. Stadionanlægget var anslået til ca. 57 millioner kroner og ender vel på mere end 100 millioner kroner.

Vi har fået at vide, at der kører en retssag om noget. Om hvad? Om hvem?

Vi kan konstatere, at toiletforholdene ikke er i orden, at de varmeelementer, som skal sikre, at banen ikke fryser, ikke fungerer, at skrænterne omkring banen ikke er holdbare - pænt sagt - og at baderummene var udført forkert, så vandet løb den forkerte vej! Nå ja - så er der Hybridbanen til 9 mio. kr. , som nok vil ende omkring 17 mio. kr.. Hvem stod for den udregning? Hvor meget koster det borgerne ekstra? Ny retssag?

Vi kunne jo nævne flere sager, hvor det ikke er gået Helsingørs vej: Boligerne i Esper Have og i Egebæks have, Idrætsbyen ved Hovvej, boliger på Strandvejen, plejehjemmet Hornbækhave. Spørgsmål på spørgsmål hober sig op? Hvorfor?

Hvem svigtede borgerne her? var det igen embedsmændene, bygherren eller eksterne konsulenter, var det mon Teknik og Miljø-udvalget eller var det bare byrådet?

Vi er derfor godt tilfredse med, at Peter Poulsen (S) ikke bare lader stå til, men ønsker en fremtidig sagsbehandling, hvor vi ikke bliver dømt som tabere hver gang, der er en byggesag.

Vi håber, at Peter Poulsen får held med at forbedre fremtiden for alle byggerier i Helsingør kommune til glæde for byens borgere. Vi kan jo godt bruge alle de penge, som vil blive sparet. Der er mange opgaver i kommunen, som skal løses.

