DEBAT: Det handler om børnenes trivsel

Jeg er glad for at et samlet byråd før sommerferien har vedtaget, at der skal udarbejdes en lokal psykiatrihandlingsplan i Helsingør Kommune. Alt for mange mennesker lider med angst og sindslidelser. Derfor skal vi sikre at alle områder i kommunen gør det bedste de kan og samarbejder om forebyggelsen og beredskabet. Vi skal finde frem til en indsats, så flere mennesker kan trives og få et godt liv. I den forbindelse må vi ikke glemme den tidlige indsats i menneskers liv.

Hvis vi skal lykkedes med at færre børn udvikler sig til mennesker med ondt i livet og mentale udfordringer - så skal vi sikre flere varme hænder i vuggestuer, børnehaver, SFO'er, klubber og skoler. Børnene har behov for omgivelser, hvor de kan føle sig trygge til at udvikle sig socialt i sammenspil med andre børn. Vi skal bruge alle kræfter på at prioritere velfærden og sørge for, at vi kan rekruttere nok pædagoger og lærere med rette kompetencer. Den prioritering vil have direkte indvirkning på børnenes trivsel i hverdagen - med tryghed, omsorg og nærvær. De mest velfungerende pædagoger og lærere er dem, som har tid til deres kerneopgave og som med faglig indsigt i trivselsarbejdet kan skabe en hverdag, hvor børnene får mulighed for at skabe relationer og styrkes i at blive helstøbte mennesker.