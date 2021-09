DEBAT: Det er nu Helsingør skal rykke, så vi kan få 40km/t-områder

Så det er NU Helsingør kommune skal frem i skoene, så vi kan blive en af de udvalgte kommuner. Politikerne må straks beslutte, at Helsingør skal ansøge om at blive forsøgskommune. Og embedsmændene må fremme ansøgningen.

Espergærde er et oplagt område til et forsøgsområde med 40 km/t. I flæng kan nævnes Kofod Anchersvej/Kløvermarken, Strandvejen, Mørdrupvej, Søndermarken, Agnetevej og alle de tilstødende veje. Det vil faktisk være meget nemmere at gøre hele Espergærde til forsøgsområde.

Tryghed skabes ved at nedsætte hastigheden i områder, hvor vi og vores børn skal færdes til fods eller på cykel. Hvis vi ved, at en bilist kører så langsomt, at en pludselig uventet bevægelse fra et barn ikke fører til ulykke. Ja, så tør vi i højere grad sende vores børn på cykel rundt i byen. Helsingør kommune ligger allerede langt efter sammenlignelige kommuner, når det gælder om at borgerne cykler; lad os gøre en indsats her.