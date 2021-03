DEBAT: Det er min drøm

Lone Grønhøj Frandsen,Hellebæk, Medlem af DN Helsingørs bestyrelse og kandidat til KV21 Foto: Privatfoto

Af Lone Grønhøj Frandsen, Hellebæk,Medlem af DN Helsingørs bestyrelse. Kandidat til KV21 Soc.dem

Vi skal være den mest bæredygtige og naturvenlige kommune i Danmark. Vi er allerede nr. 10 på ranglisten i det nationale naturkapital indeks, som Danmarks naturfredningsforening har offentliggjort.

Bor du i Helsingør kommune er du privilegeret. Du har adgang til mere skov og strand end langt de fleste danskere. Helsingør kommune er omkranset af skov. Faktisk er 30% af kommunen skov. Det er dobbelt så meget som den gennemsnitlige danske kommune. Og så har vi strand og hav. 30 km kystlinje for at være præcis. Det giver os en fantastisk god plads i førerfeltet, når det kommer til at sikre natur til både mennesker og dyr.

Så inden vi går i gang med at gøre en indsats for at forbedre vores kommune, er vi allerede foran på point i forhold til de fleste andre byer i Danmark.

Den udfordring, Helsingør kommune skal finde en god løsning på, er byggeriet. Helsingør har vokseværk. Flere ønsker at flytte til kommunen end at flytte herfra - og det er da let at forstå! Jeg er selv tilflytter. Men Helsingør er allerede langt mere bebygget end gennemsnitskommunen i Danmark. Og byggeri har andre konsekvenser end flere skattebetalende borgere. Byggeri truer ofte naturværdierne, fordi de, der gerne vil flytte til vores kommune selvfølgelig gerne vil bo tæt på alt det dejlige. Men byggeri er også en af de mest klimabelastende aktiviteter vi har. Faktisk står byggeriet for 40 procent af CO2 -udledningen i Danmark om året. Vi kan ikke undlade at bygge, men vi kan sætte os for, at gøre det så klogt og bæredygtigt som muligt.

Vi kan starte med at fortætte i byen og i landsbyerne, specielt hvor boligbebyggelse kan erstatte tidligere erhvervsbygger f.eks. Småkagen og hospitalsgrunden. Så inddrager vi ikke uberørt natur. Og så skal vi bygge bæredygtigt. Helsingør kommune er attraktiv- også for private bygherrer. Lad dem bejle til os og komme op med ambitiøse byggeprojekter. Projekter der værner om den natur, der allerede måtte være på byggepladserne, gamle træer f.eks. Lad os se nybyggeri i træ med grønne tage og regnvandsbassiner til opsamling af overfladevand. Projekter, der gør sig umage med at falde til i landskabet og i den smukke gamle købstad.

Lad os tænke biodiversitet og klimatilpasning ind i vores forvaltning. Det er superfint, at byrådet har besluttet, at rabatter og rundkørsler skal sås til med insektvenlige blomster. Og skulle det ikke bane vej for, at vi går skridtet videre? Vi skal selvfølgelig værne om de unikke bygninger i bycentrene, men når der er restområder, så lad os gøre dem grønne. Vi kan overveje om regnvand kan opsamles dekorativt til både glæde og gavn. På den måde vil vi ikke bare udvikle vores by til et bedre sted for dyr og mennesker. Vi vil også gøre den mere klimasikker.

Transport er et smertensbarn her i Nordsjællands blågrønne hjørne. Halvdelen af byens beskæftigede pendler på job og mange af dem til Storkøbenhavn. Lad os håbe at Kystbanen fremtidssikres og at el- biler bliver overkommelige i pris. Men lad os også skabe grønne alternativer. Kommunen har allerede besluttet at såvel busser som kommunens egne biler gradvis erstattes af eldrevne. Derudover vil det være fantastisk, hvis vi sammen med vores nabokommuner kunne etablere gode cykelstier på tværs og gerne helt til København. Og lad os så få mulighed for at medbringe cyklen i toget hele vejen og uden merpris.

Jeg er sikker på, der findes masser af andre gode ideer til, hvordan vi kan udleve vores grønne potentiale og blive den mest bæredygtige og naturvenlige by i Danmark. Lad os sørge for, at ideerne bliver til noget. Lad os debattere det og prøve det af der, hvor vi forhåbentlig snart mødes, i sportsklubberne, på badebroerne, til fællesspisning i Toldkammeret og på bibliotekerne. Og lad os så tage imod Byrådets flotte invitation til borgermøde om bæredygtighed og klima d. 14 marts.