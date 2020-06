DEBAT: Det er godt at blive klogere

Man kan håbe på, at det løser behandlingen af spildevandet, og der for imødegåelse af kraftige regnfald, også foretages udbygning af forsinkelsesbassinerne, så der ikke sker udløb fra overfaldsbygværkerne ved vandet.

Der grund til rose Forsyning Helsingør og bestyrelsen for den hurtigere igangsættelse af projektet, og for at have taget borgernes saglige kritik til indtægt.