Anders Taarnby Thomsen. Foto: Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Det er alvor det her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Det er alvor det her

Debat Helsingør - 27. august 2021 kl. 09:58 Af Anders Taarnby Thomsen, Hans Paaskes Vej, Snekkersten Kontakt redaktionen

Forleden udkom første del af den nye hovedrapport fra FN's Klimapanel, IPCC. Det er med klimarapporter som med så meget andet. Vi bemærker gennem tv og aviser og internet at den er kommet. Vi noterer os at det ser slemt ud. Og hvad så? Så bladrer vi videre, for vi kan jo ikke gøre så meget andet.

Selv sidder jeg og har læst rapporten, mens jeg afventer mit femte barnebarns fødsel. Hun vil være omkring min nuværende alder ved næste århundredeskifte. De her forudsigelser, som rapporten fremlægger for udviklingen med ekstremt vejr, havstigninger og hvad der følger med i kølvandet, er ikke noget, jeg kan skubbe til side. Det er fremtiden for dem, jeg elsker- og kommer til at elske-der er på spil.

Jeg er fuldt ud klar over, hvor svært det er at omstille samfundet så voldsomt, som det er nødvendigt, og som de fleste andre kan jeg ikke overskue konsekvenserne for min hverdag. Og endelig ved jeg godt at hvad vi gør i Helsingør og i Danmark først gør en stor forskel, når vi derved får andre kommuner og lande til at handle tilsvarende. Og det er ikke retfærdigt at sige at der intet sker, for det gør der.

Men det er ubærligt at jeg og mine samtidige -som stadig har muligheden for at ændre udviklingen- ikke presser på for et højere tempo. Vi kan godt selv gøre en forskel i dagligdagen, men det vigtigste er at vi som kommune og land starter med at følge anbefalingerne fra de fagfolk, vi har sat til at undersøge problemerne- og så holder op med at undskylde de politikere, der ikke vil eller tør tage de nødvendige skridt.

Jeg vil stemme til det kommende kommunalvalg og alle valg, der følger efter, ud fra partier og personers vilje til at handle konkret- og effektivt, ikke mindst- for at sikre fremtiden for mine -og alle andres- børnebørn.