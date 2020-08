DEBAT: Det borgerne og de pårørende oplever - det oplever de...

Heldigvis ydes der for det meste en professionel og omsorgsfuld pleje til vores ældre borgere - det er sådan jeg oplever det, men nogle gange ser vi ting, der slet ikke er i orden. Jeg har kun set små klip fra den meget diskuterede udsendelse fra TV2 om ældreplejen i Århus og Randers... det var mere end rigeligt for mig. Der er intet, der kan undskylde den måde, vi ser nogle ældre blive behandlet - det tror jeg, vi alle er enige om. Forklaringerne kan være mange - dels evindelige besparelser på området - dels uddannelsen af medarbejderne - og dels manglende god ledelse. Dette er alt sammen nogle af forklaringerne - men stadig ikke en undskyldning - for dem er der ingen af. Når jeg løbende - mange forskellige steder - debatterer området, kan jeg se og høre, at der er mange pårørende, der har oplevet lignede forfærdelige situationer - de har prøvet at kontakte ledelse og det politiske niveau ... intet ændres - men de "fejes" derimod af . Og hvorfor?? Ja - det er svært at forstå. Mange steder i det offentlige system synes man, at feedback/kritik fra de pårørende er irriterende - besværligt og man kan have en kultur, der fastholder dette synspunkt... Men det borgerne og de pårørende oplever - det oplever de. Alt for ofte ser "systemet" negativt på kritik - og så skal kritikken "lige ekspederes" med et eller andet embedsmandssvar. Hvis man derimod lyttede til borgere og de pårørende - altså jeg mener lytte med nysgerrighed og oprigtig interesse, uden at gå i forsvar- er der helt sikkert tilbagemeldinger, man kunne blive meget klog af...