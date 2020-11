DEBAT: Det Danske Madhus - en privat/kommunal succes

Det Danske Madhus Hamlet A/S, ejes i fællesskab af Det Danske Madhus A/S og Helsingør Kommune og leverer mad til 347 hjemmeboende borgere i kommunen (januar 2020). Maden tilberedes på Kronborgvej i Helsingør.

Det vil sige at Helsingør Kommune, har tjent ca. 800.000 kr. årligt på at eje 49 % af selskabet. I de 15 år selskabet har eksisteret, har kommunen således tjent ca. 12 millioner.

DDM har på et møde med Helsingør Kommune i december 2019 foreslået, at tilberedelsen flyttes til Albertslund med henblik på at opnå en række stordriftsfordele.

Da forslaget om at imødekomme ønsket om at flytte produktionen til Albertslund var faldet fremsatte Konservative forslag om, at der forelægges en sag til politisk behandling om muligheden for og retsvirkningerne af Helsingør Kommunes eventuelle udtræden af selskabskonstruktionen med Det Danske Madhus Hamlet A/S.