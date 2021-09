Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Derfor skal vi have et grønt borgerting

Debat Helsingør - 09. september 2021 kl. 09:21 Af Mette Skamris, byrådskandidat for Alternativet Kontakt redaktionen

Den næste valgperiode bliver den sidste valgperiode, hvor vi kan nå vores klimamål. Tal fra Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet viser, at hvis Danmark skal tage sin del af ansvaret og leve op til målsætningen om at bremse den globale opvarmning ved 1,5 grader, så kan vi kun fortsætte med de aktuelle CO2-udledninger til mellem år 2024-2027. Herefter er CO2-budgettet for dette århundrede opbrugt.

Det er selvsagt nogle meget store beslutninger, som vil have konsekvenser for mennesker mange år langt ud i fremtiden, vi skal tage livtag med nu. Derfor mener jeg, at der er brug for, at kommunen nedsætter et grønt borgerting, hvor borgerne kan være med til at prioritere indsatsen. Sådan kan vi sætte skub på omstillingen og hjælpe kommunen med at tage de mest ambitiøse og bedst forankrede beslutninger om vores fælles klima, miljø og natur.

Borgerting - også kaldet en borgersamling - er en måde at inddrage borgerne på, som er mere vidtgående end traditionel borgerinddragelse. Et borgerting er en proces, hvor borgerne får tiden og rammerne til at sætte sig ind i sagerne. Borgertinget sammensættes på en måde, der tager højde for uddannelsesniveau, alder, køn, geografi m.m. kombineret med en lodtrækning. Borgertinget nedsættes med en opgave, som det skal løse over eksempelvist et halvt år.

De helt store fordele ved at indføre klimaborgerting er: 1) Legitimitet, fordi medlemmerne er fundet via lodtrækning (og derved ikke er bundet af partipolitiske eller andre særinteresser). 2) Viden, fordi borgertinget får god tid til at diskutere emner til bunds med input fra eksperter. Derfor bliver det også mere nuancerede, langsigtede og helhedsorienterede løsninger, der præsenteres. 3) Mandat, fordi borgertinget nedsættes med et ønske om at lytte til borgerne, og politikerne er således forpligtede til at behandle borgertingets anbefalinger seriøst.

I modsætning til de fleste andre inddragelsesmetoder bygger borgertinget på deliberation, rådsførelse. Det betyder udforskning og løsning af konkrete problemstillinger over lang tid. I Deliberative processer, som borgerting, er det vist at deltagerne skifter holdning i takt med at de får mere viden. Dette står i stærk kontrast til de borgermøder, politiske debatter osv., hvor folks holdninger sjældent ændrer sig. Byrådet må sørge for, at der indhentes uafhængig hjælp til faciliteringen af processen. Når sager behandles i borgerting viser erfaringer også at det fælles bedste trumfer særinteresser. Områder for borgerting kunne eksempelvis være: Klimamål - Hvad skal være kommunens klimamål og hvordan skal indsatsen fordeles på kommunens ansvarsområder? Eller Foregangskommune: Hvordan kan kommunen blive en national og global leder på bæredygtig udvikling? I Helsingør kommune kunne det også være interessant at lade et borgerting behandle spørgsmålet om en strategi for vedvarende energi. Jeg tror at både de nuværende planer for en solcellepark ved Skibstrup og flisværket, var blevet behandlet anderledes, hvis man havde drevet processerne forud for beslutningerne via et borgerting, delibration, viden og bred inddragelse af borgere, frem for en klassisk høringsstrategi, hvor mange føler sig overhørt, og få bliver klogere eller ændrer holdning.

Borgerting kan løse svære og vigtige opgaver. Det er der heldigvis mange både borgere og politikere der er ved at få øjnene op for. I Danmark har bl.a. Albertslund og Rudersdal igangsat borgerting. På nationalt plan har Klimaborgertinget været en stor gevinst for den danske klimaindsats, og indikerer også, at borgerne ønsker at tage langt stærkere midler i brug i den grønne omstilling end de folkevalgte politikere.