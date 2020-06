bevaringsforeningen er skuffet over såvel udvalgsformand Christian Holm Donatzky(R) såvel som borgmester Benedikte Kiær(K) Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Derfor har vi nedlagt By og Land Helsingør

Debat Helsingør - 08. juni 2020 kl. 10:55 Af Hanne von Bülow, afgående formand for By og Land Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er et 60-årigt langt kapitel slut i Helsingørs historie.

Vi har nu nedlagt foreningen.

Efter mange drøftelser nåede bestyrelsen frem til, at vi fandt det formålsløst at arbejde videre. Helsingør Kommune er ikke til at få i tale. Samarbejde kan vi ikke tale om, selvom vi har inviteret til det rigtig mange gange.

Den største skuffelse var nok omkring Lappen, hvor hverken borgmester Benedikte KIær eller udvalgsformand Christian Donatzky ønskede at medvirke imod affredningen.

Vi inviterede Borgmester Benedikte KIær tre gange uden held igennem mere end to år. Vi holdt et møde med formanden Christian Donatzky og aftalte, at vi skulle holdes orienteret -intet sker, men senere finder vi en mail i sagen, hvor der står, at det har de heller ikke tænkt sig at gøre.

Helsingør Kommune nåede kun lige at få pippet, at de var imod affredningen, fordi vi havde fået udsat indsigelsesfristen.

Vi er en officielt høringsberettiget organisation, men kommunen kan ikke overkomme at informere os ikke om de sager, vi retligt skal høres om.

Vi lavede et pænt stort stykke arbejde i forbindelse med bygningsforbedringsudvalgets tildeling af midler, hvor vi påtog os at udføre alle indstillinger, godkendelser og gennemgange af udført arbejde og regnskaber i to år uden beregning -det svarede til 1,5 årsværk og en omsætning på 8.5 millioner kroner. Udvalget blev nedlagt, men ingen indbød os til afskedsmiddagen.

Vi istandsatte den fredede toldkammermur og afholdt en håndværksmesse. Vi har gennem tiden hjulpet til istandsættelse af flere bygninger.

Vi har afleveret rapporter til Helsingør Kommune om parkering, cykelstier, bymidte struktur, bosætning m. m. For blot senere at konstatere, at ingen kender dem.

I Helsingør er det spild af god tid og energi at gøre indsigelse overfor nedrivninger af bevaringsværdige bygninger eller lokalplaner -nogle endda ulovlige - for kommunen gør som det passer dem, og vi skatteborgere finansierer den ene retssag efter den anden.

Vi må konstatere, at de unge vælger at bruge deres kræfter på enkeltsager, og at vi er nu blevet en eksklusiv samling af lidt ældre unge, så der er heller ikke friske kræfter til at overtage.

Vi håber ikke, at debatten og viljen til at bevare vores kulturarv glider ud til fordel for smarte business-ord og bulldozerhærgen, som det skete i 60erne. Historien ser i hvert fald ud til at gentage sig.

Vi kan jo med stolthed sige, at vi aldrig har modtaget støtte fra nogen offentlige kasser, og derfor har vi også besluttet på generalforsamlingen, at foreningens formue sendes til Marienlyst Slots Venner hvis Helsingør Kommune ikke har solgt slottet til anden side i mellemtiden.