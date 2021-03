Byrådet kan godt styrke ældreområdet uden at bryde serviceloftet - man kan jo godt spare andre steder, mener læseren, der er socialdemokrat. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Der er et eller andet galt med ældreområdet

Debat Helsingør - 12. marts 2021 kl. 08:06 Af Erik Stubtoft, Helsingør, socialdemokrat Kontakt redaktionen

Forleden kunne vi læse i avisen , at "nogle politikere i Omsorgs- og Sundhedsudvalget peger på, at serviceloftet spænder ben for at tilføre flere penge til ældreområdet."

Politikerne henviser til Budgetloven, der blev vedtaget i Folketinget i 2012. Den bestemmer rammerne - serviceloftet - for, hvad Helsingør kommune må bruge af penge til velfærd.

De omtalte helsingoranske politikere mener - som mange andre byrådsmedlemmer landet over - at den lov bør annulleres. Men loven er der stadig.

Når samme politikere bruger budgetlovens rammer til at fortælle os borgere, at det for Helsingør kommune gældende serviceloft begrænser, hvad der må bruges af penge til ældreområdet, går de vist galt i byen.

Jeg forestiller mig ikke, at Folketinget har besluttet, hvad der specifikt kan/skal tilføres ældreområdet i Helsingør kommune. Jeg tror, at regeringen har givet kommunerne under ét en økonomisk ramme for velfærden - og at ministeriet derefter har meddelt Helsingør kommune, hvad rammen/serviceloftet er for vores kommune.

Hvis det er rigtigt, er det altså alene byrådet i Helsingør, der beslutter, hvad der skal tildeles ældreområdet af penge. Når omtalte politikere fra Omsorgs- og Sundhedsudvalget bruger serviceloftet som forklaring på manglende penge til ældreområdet - er det vist vildledende.

Pengene kan altså tilføres, men det vil selvfølgelig gå ud over andre udvalgs opgaver. Det er en svær manøvre. Men ved at bruge serviceloftet som forklaring, beskytter politikerne fra Omsorgs- og Sundhedsudvalget deres politikerkolleger fra de andre udvalg for at handle - på bekostning af ældreområdet.

