Ulla Kokfelt Foto: Martin Kay Hansen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Der er et ansvar at placere for ti års hærværk på offentlig ejendom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Der er et ansvar at placere for ti års hærværk på offentlig ejendom

Debat Helsingør - 02. marts 2021 kl. 07:52 Af Ulla Kokfelt, Spidskandidat til Helsingør Byråd, folketingskandidat samt førstesuppleant til Folketinget i Nordsjælland, Nye Borgerlige Kontakt redaktionen

I 2010 valgte Helsingør Kommune at købe og renovere en smuk gammel ejendom i Kvistgård til en libanesisk storfamilie, der gennem længere tid havde terroriseret deres nabolag i Helsingør.

Huset købte man for 2,2 millioner kroner, og renoveringen løb op i 820.000 kroner. Efter at have udsat kommunens hus for systematisk hærværk gennem 10 år, er familien fraflyttet, og huset er sat til salg til højstbydende med en vejledende pris på 2,2 mio kr. Kommunens udgifter til renovering er altså gået tabt og skal lægges til udgifter til den udenlandske families overførselsindkomster og diverse andet.

Straffelovens § 291 om hærværk lyder sådan: »Den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden, straffes med bøde eller fængsel indtil 1 år og 6 måneder.«

Er familien blevet anmeldt af kommunen for hærværk? Hvis ikke - hvorfor?

Alt omkring denne sag er en skandale - det er uendelig utroværdigt at tale om smalhals i f.eks. ældreplejen når man samtidig giver sig råd til at bruge borgernes penge på at forsørge og fornøje en udenlandsk hærværksfamilie.

Der er brug for at kommune og byråd forklarer Helsingørs borgere, hvordan i alverden dette har kunnet foregå i så mange år.