DEBAT: Der er brug for håndværkere

Debat Det er meget positivt, at der bliver sat fokus på de praktiske håndværksuddannelser M/S Museet for Søfart har taget initiativet til.

Man må så håbe, at initiativet ikke bliver en enlig svale, men, at det bliver dyrket og udviklet for hele spektret af håndværksuddannelser.