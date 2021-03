DEBAT: Den kommunale hjemmepleje skal decentraliseres og effektiviseres

Jeg mener først og fremmest, at Helsingør Hjemmepleje igen skal fordeles ud i mindre grupper. Decentralisering er en del af løsningen. Mindre grupper øger kollegialt sammenhold, ansvarsfølelse og overskuelighed. En decentralisering ud i mindre grupper, vil også bringe planlæggere og medarbejdere tættere på brugerne. Det kommer både ansatte, brugere af hjemmeplejen og den kommunale økonomi til gode. At samle hele kommunens hjemmepleje under ét tag var en fejl af dimensioner, som betyder at organisationen nu for stor og for ineffektiv. Det skal der laves om på.