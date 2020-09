Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

DEBAT: Den hårde ghetto forgår - islamiseringen forgår

Debat Helsingør - 15. september 2020 kl. 07:29 Af Ulla Kokfelt, Espergærde, Folketingskandidat og 1. suppleant for Nye Borgerlige i Nordsjællands storkreds samt spidskandidat til byrådet i Helsing Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ved hjælp af tvangsflytninger er det lykkedes boligområdet Nøjsomhed i Helsingør at undgå en plads på den hårde ghettoliste. Umiddelbart lyder det som en positiv historie - men begejstringen bør være til at overskue, for problemerne er på ingen måde løst.

Det er vigtigt at forstå, at Nøjsomhed først og fremmest er udsat for islamisering, med alt hvad det indebærer af segregering, kriminalitet, social kontrol og utryghed.

Islamisering modvirkes ikke ved spredning af ikke-vestlige indvandrere, for et hastigt voksende antal moskéer og koranskoler står klar til at samle muslimerne og cementere parallelsamfundene med islam og sharia igen.

Der skal andre tiltag til - og det handler ikke kun om at passe på Nøjsomhed og Helsingør. Det handler om Danmarks fremtid.

Udlændingepolitikken skal løses fra bunden og islam skal ingen indflydelse have på det danske samfund. Og så skal politikere tage ansvar og holde op med at se bovlamt gennem fingre med islamisters løgne og misbrug af kulturbegrebet, ligesom de ikke skal lade administrative medarbejdere lovliggøre ulovligt etablerede moskéer. Konkret i Helsingør bør Milli Görüs-moskéen overfor Sthens Kirke naturligvis nedrives og moskéen på Løvdalsvej ikke lovliggøres.

Det er vigtigere end noget andet at tage islamiseringen alvorligt og stoppe den - herunder i Helsingør hvor islamistiske organisationer som Milli Görüs, Muslim World League, Diyanet, Al Ahbash/ICEL/AICP og Ismailaga udøver deres magt over byens muslimer fra moskéerne og hvor Hizb Ut Tahrir tilmed huserer i boligområderne.

Jeg skriver meget om islam og moskéer og det er sådan set trættende. Men det er afgørende at holde stædigt fast, indtil flere forstår hvad det handler om og indtil der kommer politiske løsninger og tiltag, der rent faktisk kan vende udviklingen.

For Danmark. Mod islamisering.

