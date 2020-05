Erik Rasmussen er ved at rydde op i sin bogreol. Det vækker minder. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Den første henrettelse af en dansk frihedskæmper

Debat Kalenderen fortæller, at det er tirsdag den 5. maj.

Det er dagen, hvor vi kan fejre 75 året for Danmarks fra Nazi Tysklands åg.

Dagens arbejde består i, at jeg skal foretage en kraftig sortering af antallet af bøger på mine reoler. Nogle skal foræres væk - andre skal måske endda kasseres.

Det er et vemodigt farvel til bøger, jeg holder af. Og det er desværre tredje gang, jeg skal gøre indhug i min bogbestand.

Jeg sætter mig ned og begynder at kigge nærmere på bogen (senere på dagen læser jeg hele bogen endnu en gang).

I et kort øjeblik skrues tiden tilbage til slutningen af 50'erne.

Jeg kommer på det tidspunkt i kontakt med medlemmer af "Frihedskampens Veteraner". Bl.a. to tidligere modstandsfolk - redaktør Erik Arboe-Rasmussen og generalsekretær Børge Lindegaard Olsen.

Det var naturligt at tale om hændelser fra de fem forbandede år.

Vi kom på meget god fod med hinanden, og en dag forærede Erik Arboe-Rasmussen mig en lille signeret bog med titlen "Den første". Han havde skrevet bogen, der var "beretningen om - og baggrunden for - tyskernes første henrettelse af en dansk frihedskæmper".

Navnet er Paul Edvin Kjær Sørensen, og hans "udåd" bestod i, at han sammen med andre havde afhentet beholdere med våben - nedkastet fra en britisk flyver ved Rold skov.

Pludselig dukkede en tysk lastvogn op og forsøgte at blokere vejen, men de 10 sabotører, der havde deltaget i aktionen, slap forbi, men der blev indledt en voldsom ildkamp.

"Im Name des Volkes" - sådan lød indledningen, da blev han fremstillet i retten i Aarhus den 26. august 1943.

Der var ikke andet at gøre end at erklære sig skyldig.

Igen lød ordene "Im Name des Volkes", og retspræsidenten oplæste dødsdommen.

Der blev efterfølgende gjort ihærdige forsøg på at få dødsdommen omstødt, men uden et positivt resultat.

Den 28. august blev Paul Edvin Kjær Sørensen kørt bort fra Vestre fængsel til et ukendt sted, hvor han blev henrettet.

Mistede en søn Bogens forfatter redaktør Erik Arboe-Rasmussen havde selv den store sorg at miste en søn, der blev skudt en Hipo-mand.

Det blev et skæbnesvangert møde. Tyskerne var af en stikker blevet orienteret om mødets afholdelse.

Han forblødte efter nogle timer på et lazaret uden at have modtaget lægebehandling.