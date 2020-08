Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: De radikales busprioriteringer

Debat Helsingør - 31. august 2020 kl. 13:43 Af Jørgen Bodilsen, Snerlevej, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man kan blive helt nervøs for busdriften i kommunen, når man læser Christian Holm Donatzkys (CHD) indlæg om De radikales prioriteringer vedrørende busdriften.

Movia er kommet med et forslag til ny busplan for kommunen. Forslaget indeholder nogle gode tanker, men også en lang række forringelser. Dele af Gefionsvej mister deres bus, det samme gør en del af Rønnebær Alle. Stubbedamsvej/Snerlevej får forringet deres busdrift til Kystbanen, det samme gør en del af Vapnagård, der går fra fire busser i timen til Kystbanen til to i timen.

Så kan man være enig med CHD, at forringelserne af 347 skal væk, men når CHD skriver: " der skal være samme betjening, som der lægges op til i Helsingør." Så kan det kun forstås som 15 minutters drift. Nu betaler kommunen et tilskud til den rute på 2,1 million for en times drift, tja så må tilskuddet vel stige til 6,3 million.

For mig er den store fejl ved Movias forslag, at der bliver større uligheder i de tæt bebyggede områder, og det vil ikke gavne forståelsen for den kollektive trafik. Og det er her vi mangler CHD mening.