Alle kender lugten af en for gammel madpakke, skriver de to medlemmer af Seniorrådet. Foto: Mie Neel

DEBAT: De pinlige administrative besparelsesforslag - også på ældreområdet

Debat Helsingør - 10. juni 2020 kl. 08:52 Af Jens Kirkegaard og Knud Rosted Medlem af kommunens seniorråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Hvert år på denne tid fremkommer administrationen med en lang række besparelsesforslag, som oftest drejer sig om at reducere eller fjerne mange små poster, som imidlertid er væsentlige for sammenhængskraften i hele kommunen.

De berørte institutioner og foreninger raser i dagbladene, og i læserbreve hudflettes de »politiske uhyrligheder«, men skriftlige initiativer der erfaringsmæssigt ikke har den store effekt, da borgerinddragelse endnu ikke er en naturlig del af den politiske proces.

Administrationen fremkommer hvert år med de samme visionsløse spareforslag, da de ikke ønsker at tage et radikalt livtag med kommunens store faste udgifter på 4,35 milliarder kroner ved at se på kommunens drift på helt nye måder. Det viser, at det ikke er politikerne men administrationen, der sætter den politiske dagsorden.

Vi er over 20.000 ældre i kommunen, hvoraf en meget lille del har en særordning, hvor hjemmehjælpen tilbereder maden og prøver at få de ældre til at spise. Denne ordning foreslås nu besparet ved, at det Danske Madhus tager over og kun skal levere en madpakke to gange ugentlig, som alternativ til en kort personlig samtale over en daglig frisksmurt tallerken.

Hvem af os ældre har ikke skolemadpakkens lugt i klar erindring og kan se komikken i administrationens forslag, der vil medføre, at madpakken bliver op til 3-4 dage gammel - god appetit! Og det til de ældre, som udover spiseforstyrrelser sandsynligvis også lider af ensomhed og andre sygdomme.

Så det gamle skolerefrain: »Spis og vær glad, spis skolens gamle ostemad...« får ny aktualitet blot omskrevet til »Spis og vær glad, spis kommunens gamle ostemad, spis og vær glad, så får du ekstra mad«.

Så kære politikere. Tænk nyt i stedet for blindt at følge administrationens sædvanlige spareforslag med urimelige forringelser for de ældre, der har betalt skat i et helt liv i den tro, at kommunen ville tage hånd om dem i alderdommen.

Så kom frem med jeres politiske visioner. Coronakrisen og dens alternative arbejdsrutiner må dog give jer anledning til den tanke, om der ikke er meget bureaukratisk pseudoarbejde, der kan skæres bort - så det ikke blot er de ældre og andre svage grupper, der skal holde for.

