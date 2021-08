Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Dansk Folkeparti, Kurt Westergaard og Holger Danske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Dansk Folkeparti, Kurt Westergaard og Holger Danske

Debat Helsingør - 09. august 2021 kl. 10:22 Af Arne Lund, Langebjergvej, Humlebæk Kontakt redaktionen

DF's Jens Kirkegaard foreslår d. 6.8., at bladtegneren Kurt Westergaard stedes til hvile på Kronborg, ved siden af Holger Danske. Angiveligt for at de to sammen kan symbolisere såkaldte danske værdier, her: ytringsfriheden. Det var da vist ikke lige dét, Holger gjorde mest ud af?

Kirkegaard bremses af ikke af realitetssans, når han sætter sig til tastaturet, skriver om ting, han ikke har sat sig ind i. Ytringsfriheden er ikke kun et dansk anliggende, den er universel. Og begraves Westergaard på Kronborg, vil det betyde, at Kronborg slettes af Unescos verdensarvs-liste. Det sidste er DF'erne jo ligeglade med, de har kun øje for det danske.

I stedet for at mindes Kurt Westergaard, bør der rejses en skamstøtte over de, der i årtier har »hånet, spottet og latterliggjort« vore muslimske medborgere. Her skal Westergaards navn stå sammen med de, der iværksatte »Muhammedkrisen« (eller rettere: Jyllands-Post-krisen): Flemming Rose, Anders Fogh, der ikke ville tale med ambassadørerne fra elleve muslimske lande, samt toppen af Dansk Folkeparti, der, siden 90'erne, kun har haft ét mål: At være på nakken af indvandrere og flygtninge.

Muhammed-tegningerne blokerer for den nødvendige dialog religionerne imellem. Enhver religion skal kunne diskuteres, det lærte Oplysningstiden os. En sådan diskussion må ske ud fra en indsigt i mod- partens religion, og med respekt for den enkeltes tilknytning til sin tro. Der må skelnes mellem de religiøse institutioner - det dem, der skal kritiseres - og ikke så meget, det enkelte troende menneske. Heller ikke den sondring evner de, der mobber Islam.

Kurt Westergaards tegning udtrykte hverken respekt for eller kendskab til Islam. Den var stupid og reaktionær. At så mange muslimer blev vrede er forståeligt, for tegningen sætter jo lighedstegn mellem Islam og terror. Vel er der terrorister, der påberåber sig Allah i gerningsøjeblikket, men deres gerninger viser, at de er alt andet end muslimer.

Alle religioner har krigeriske træk - det gælder også kristendommen. At gøre vold og mord til kernen af Islam, viser hvor lidt Kurt Westergaard, Flemming Rose og Jyllands Posten forstod.

Skulle jeg overføre denne tankegang til Kristendommen, ville det svare til, at jeg tegnede den »kristne korsfarer«, Anders Bering Brevik, i skikkelse af Jesus. Næppe en form for ytringsfrihed, Jens Kirkegaard ville bryde sig om.

Jens Kirkegaards forslag indgår i det kommende kommunal- og regionsvalg, hvor han er opstillet. Hans forslag skal bruges til at markere sit hensygnende parti, og da han og DF ikke har andet på program-met, så skal vore muslimske medborgere som sædvanlig stå for skud.

relaterede artikler

Helsingør går efter at blive Europæisk Kulturhovedstad 26. juli 2021 kl. 04:18