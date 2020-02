Marlene Harpsoe Foto: Steen Brogaard

DEBAT: DF vil stoppe social kontrol

20. februar 2020
Af Marlene Harpsøe, byrådsmedlem DF

Social kontrol er ødelæggende, og den findes desværre i muslimske miljøer her i Danmark - og ja også her i Helsingør. I Dansk Folkeparti har vi i årevis påtalt det, og der er kommet flere tiltag for at gøre op med den sociale kontrol. Men vi er langt fra i mål. Første skridt er at få flere politikere fra rød blok til at forstå de frygtelige konsekvenser som muslimsk indvandring kan have.

En TV2-dokumentar viste den 13. februar den forfærdelige sociale kontrol som udøves i nogle muslimske familier. Tæsk og anden aggressiv adfærd er desværre en situation som muslimske kvinder kan opleve i familiens groteske kamp for at undgå, at de bliver for danske eller ønsker skilsmisse fra en voldelig ægtemand.

I Helsingør har vi problemer med at få ledige ikke-vestlige kvinder i arbejde. Vi ved, at det ofte skyldes social kontrol, og det betyder, at kvinderne holdes hjemme i stedet for at komme i job og gøre sig nyttig der. Med tanke på TV2-dokumentaren er risikoen for, at der også foregår vold i muslimske familier i Helsingør absolut til stede. I Dansk Folkeparti finder vi det dybt bekymrende, at mennesker uanset etnicitet lever i familiemæssige relationer, hvor social kontrol samt verbal og fysisk vold er dominerende.

Selvmord er også hyppigere blandt kvinder af ikke-vestlig herkomst end for kvinder med dansk herkomst. Det er tankevækkende og en frygtelig kendsgerning, der viser den ydmygende og forfærdende situation som nogle muslimske familier byder deres nærmeste.

Et rødt flertal både i byrådet og Folketinget må snart erkende, at ikke alt ved den muslimske indvandring er lutter lagkage. Man undgår at tale om de reelle konsekvenser og har gjort det i årevis.

Mennesker skal kunne leve et frit liv uden at risikere vold eller i værste fald at blive dræbt af ens egen familie.

Såkaldte æresrelaterede forbrydelser og vold skal udløse lange fængselsstraffe samt hjemsendelser. Vi vil og skal ikke acceptere social kontrol. Det er Dansk Folkepartis holdning.