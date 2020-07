DEBAT: DF og værdig ældrepleje - igen

Vi mener, at vi skal sikre anstændige forhold for vores medborgere. Dårlige forhold på vores plejehjem skyldes til dels nedskæringer på budgetter. Senest har sagen fra Århus vist uværdig og uacceptabel behandling af ældre,

Vi mener, at man skal finde frem til en model med en uvildig instans og tilsyn. Så det ikke kun er dem, der har et netværk af familie eller venner, der kan få sager frem i pressen, hvorefter den ansvarlige politiker blandt andet i denne sag endelig reagerer efter flere års klager fra familien.

Her er vi uenige med Marlene Harpsøe, der mener at evt. problemer kommer frem ved at spørge ledelsen om alt er i orden. Det fremgår af sagen, at familien adskillige gange har kontaktet både ledelsen, kommunen og den ansvarlige politiker uden at nogen skete. Derfor mener vi, at der skal en uvildig instans henover.