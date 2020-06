DEBAT: DF kræver høring om indhold i sundhedshus

Det nuværende sundhedshus i Murergade er helt klart for lille. Derfor går Dansk Folkeparti også ind for langt flere kvadratmeter i det nye sundhedshus, men det vil socialdemokraterne desværre ikke. Og da S sammen med V og R, for nogle år siden desværre lukkede Helsingør Hospital, så var det kun borgerprotester, som fik de tre partier til at gå ind for sundhedshuset i Murergade. Mange Helsingør-borgere blev ladt i stikken og det politiske flertal ville ikke bevilge penge til en fast børnelæge i Murergade. Det har medført utallige og urimelige rejser til Hillerød, men faktisk også i perioder til Frederikssund. Dansk Folkeparti ønsker fortsat en fast børnelæge og vi ønsker også undersøgt, om der kan etableres en pendul-transport fra Helsingør direkte til Hillerød Hospital, især for de borgere som ikke har bil selv. Det er ikke nok, at vi "bare" får et sundhedshus. Vi skal finde ud af hvilke funktioner der skal være og så skal vi da for pokker, have hele forslaget ud til en lokal høring. Alt andet er utidssvarende og udemokratisk.