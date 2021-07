Foto: Andreas Norrie

DEBAT: DF forslag om psykiatri vedtaget

Debat Helsingør - 07. juli 2021 kl. 09:01 Af Marlene Harpsøe, 2. viceborgmester (DF), Formand for Social- og beskæftigelsesudvalget

Psykisk sårbarhed er et stigende problem lokalt. Flere og flere børn, unge og voksne har et dårligt mentalt helbred. Derfor har vi i Dansk Folkeparti stillet forslag om, at Helsingør kommune udarbejder en lokal psykiatrihandlingsplan. Forslaget blev behandlet på byrådsmødet den 22. juni, og alle i byrådet stemte for forslaget.

Alt for mange psykisk sårbare borgere får ikke en uddannelse og står ligeledes uden for arbejdsmarkedet. Samtidigt er der en tydelig social ulighed i sundhed for personer med et dårligt mentalt helbred.

I Helsingør kommune sker der allerede indsatser for både at forebygge psykisk sårbarhed samt for at behandle og rehabilitere psykisk sårbare borgere. Men der er i Dansk Folkepartis øjne brug for en mere fokuseret og intensiveret sammenhængende indsats på tværs af de mange forvaltninger i Helsingør kommune. Derfor er vi i Dansk Folkeparti glade for, at det var et enigt byråd der bakkede op om forslaget.

Vi i Dansk Folkeparti ønsker bl.a., at der kommer mere fokus på forebyggelse samt hurtigere udredning og behandling. Alle fortjener et godt liv - og man kan komme sig, også oven på psykisk sygdom. Vi ser derfor i Dansk Folkeparti frem til det kommende arbejde med at udarbejde en lokal psykiatrihandlingsplan.