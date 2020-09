DEBAT: Cyklist(u)venlig kommune ?

Så blev budgettet for 2021 vedtaget, og endnu en gang var der ikke en krone til cyklisterne. Derimod blev bilisterne begunstiget med 1,8 mio. til 40 nye parkeringspladser (hvilket svarer til 45.000 kr. pr. p-plads) og et ukendt beløb til undersøgelse af yderligere parkeringspladser.

Det bekræfter min opfattelse af Helsingør som en cyklistuvenlig kommune, der tænker mere på bilisterne end på cyklisterne. Bilismen bærer skylden for en stor andel af den C02-udledning, som en hel verden forsøger at mindske, og så går Helsingør Kommune direkte den anden vej og sørger for, at bilismen får de allerbedste vilkår. Cyklisterne skal stadig finde sig i f.eks. usikre trafikforhold, cykelstier, der trænger til belægninger af god kvalitet, manglende fremkommelighed og cykelparkering i city og flere andre forhold, der i sin konsekvens får færre til at cykle.