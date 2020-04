Byrådsmedlem Peter Poulsen.

DEBAT: Coronavirus og vores mindste børn

Debat Helsingør - 14. april 2020 kl. 10:40 Af Peter Poulsen, byrådsmedlem, S Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jeg ved jeg med dette indlæg risikerer verbale tærsk, men jeg gør det alligevel.

Læs også: Genåbning med håndvask hver anden time på skoler og dagtilbud

Nu har læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, politi, brandfolk, industriarbejdere, slagteriarbejdere og mange flere i det danske samfund i de seneste uger arbejdet på fuld tryk under hensyntagen til myndighedernes anvisninger og krav i forhold til Corona krisen. Og tusind tak for det!

Regeringen vil nu lukke langsomt og sikkert op for samfundet og bl.a. lader de mindste børn kunne komme i børnehave og skole igen. Alt dette gøres ud fra en sundhedsfaglig vurdering, som vi som borgere må stole trygt på og samtidig gøre vores til, at samfundet langsomt og sikkert begynder at åbne op igen.

Nu er der så en såkaldt forældrebevægelse, der protesterer vildt og voldsomt over, at deres børn igen kan blive passet i børnehaven eller kan gå i skole og således at forældrene også kan passe deres arbejde igen.

Jeg forstår godt utrygheden - vi er jo alle utrygge, fordi vi aldrig har prøvet det her før. Men vi kan jo ikke tåle til, at samfundet går helt i står. Hvor lang tid vil disse forældre holder deres børn hjemme - er det en måned, flere måneder eller år? Det synes jeg vi mangler svar på. Også i forhold til, at de vel ikke kan passe deres arbejde, mens de har børnene hjemme?

Hvis vi alle reagerede som denne såkaldte forældrebevægelse, så ville de økonomiske konsekvenser blive fuldstændig uoverskuelige, og have vidtrækkende konsekvenser. Arbejdsløsheden ville fx galoppere endnu mere afsted end nu.

Min store bøn er derfor: Lyt nu til de sundhedsfaglige vurderinger! Det er dem der er eksperter, og det stoler jeg i hvert fald på. Og jeg stoler fuldt ud på, at vores dygtige daginstitutioner og skoler i fællesskab med kommunerne finder gode løsninger, der følger retningslinjerne.

