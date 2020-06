Helsingør Kommune har mange bevaringsværdige og eller fredede bygninger. Her ses byhuset på Strandgade 27, der er fra 1577. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Byggekultur, arkitekturpolitik og bygningsbevaring

Debat Helsingør - 01. juni 2020
Af Jørgen Busch, Stad & Egn, Horsensvej, Helsingør

Stad & Egns interesseområder spænder vidt over bolig, by- og landskabsplanlægning, byggekultur, bygningsbevaring, arkitekturpolitik, naturbevaring, naturfredning, byrum, trafik, kollektiv transport, sundhed, borgerinddragelse, detailhandel og byliv.

Her i dette indlæg vil vi fokusere på og gøre os alle klogere på et af vores kerne- og vidensinteresser: Byggekultur, arkitekturpolitik og bygningsbevaring.

Byggekultur, arkitekturpolitik og bygningsbevaring betegner den politiske, kulturelle og tekniske indsats for at bevare den del af kulturarven, der udgøres af arkitekturen i bred forstand. Indsatsen ydes for at sikre og bevare det æstetiske, arkitektoniske kvaliteter, orginalitet, det kulturhistoriske, kulturmiljø og bevaringsværdierne.

Bevaringen af de ca. 300.000 bevaringsværdige bygninger er et kommunalt ansvar. Selve registeringen sker under anvendelse af SAVE-systemets nævnte kriterier. Til støtte bruges FBB som er Kulturstyrelsens database over alle bygninger i Danmark, GIS, KIP samt VVM. Danmarks arkitekturpolitik er nedfældet i »ArkitekturNation Danmark« fra 2007, som rummer inspiration for kvalitet i planlægning og byggeri, bæredygtighed og kulturarv.

Til fremtidssikring af de væsentlige kulturmiljøer og bevaringsværdier, foreslår vil, at der nedsættes et uafhængigt, uvildigt organ bestående af medlemmer med dokumenteret faglig ekspertise inden for arkitektur, historie og bevaring af bygnings- og landskabskultur

