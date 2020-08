Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Busplan i høring - en håbløs opgave

Debat Helsingør - 20. august 2020 kl. 18:57 Af Jørgen Bodilsen, Snerlevej, Helsingør Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Udgangspunktet for Movias forslag til ny busplan er: kan man få noget bedre for det samme beløb. Det vil sige flere passagerere. Det må nødvendigvis føre til, at der bliver vindere og tabere i det forslag. Dem, der opnår forbedringer jubler, og dem, der får forringelser, bliver sure. Men for at få en forståelse for at kommunen bruger penge på kolletiv trafik skal alle føle,at det er fornuftigt. Diskussionen skal nok deles op i de tæt og de tyndt befolkede områder, i tyndbefolkede områder får man aldrig en kolletiv trafik, der fungerer, der skal findes helt andre løsninger.

Alle der kommer til at ligge på den nye linje 801A vil opleve forbedringer. F. eks beboerne på Vapnagaard, De har nu haft fire afgange i timen, hvis de skulle med Kystbanen. Nu får de valget til også at kunne tage til Snekkersten St. det vil sige otte afgange i timen til Kystbanen. I den anden ende af Vapnagaard som får 353 med halvtime drift går man fra fire afgange i timen til Kystbanen til to.

Den største taber bliver dem ,der har haft 803, der bor på strækningen fra Snerlevej til Smakkevej de mister 803 og bliver spids af med 841 med en time drift. På den strækning ligger der en bebyggelse, ALDI, en kirke og en måske/moske, samt de elever, der bor på Snerlevej og går på Borupgård skolen mister bussen til skole.

Stubbedamsvej og Snerlevej (hvor jeg bor) og hvor der ligger blandt andet to bebyggelser, har nu to busser i time og kan enten køre til Helsingør ST eller Snekkersten ST de mister muligheden for at køre til Snekkersten ST. altså en halvering at forbindelserne til Kystbanen.

Ved starten på Gl. Hellebækvej bliver låst fast med 353 med halvtime drift og en time drift aften/weekend. Der er ellers to store bebyggelser og LO skolen og Stadionet/ idrætscenter- Lidt sjovt i lokalplanen for Nyt stadion står der ellers at den kollektive trafik skulle forbedres, det må være glemt.

Man vil have 15 minutters drift på 801A fordi det skal tilpasses Kystbanen, det bliver nok lidt af en håbløst opgave, skal det både være afgange til Kystbanen og ankomst, når 801A køre mellem stationerne vil mange borgerne jo have muligheden for at vælge mellem to stationerne, det vil sige otte muligheder i timen. Selv om 15 minutters drift er bedre end 20 minutters drift var det nok en overvejelse værd med 20 minutters drift, for at kunne fordele busdriften mere retfærdigt, få forringelser på 803/353 og land busserne væk. Det virker lidt absurd, at der kører otte busser i timen på Agnete vej.

For at busdrift i tæt befolket områder skal fungere skal der højst være 20 minutters drift, og det er den største fejl i den plan, at man ikke får alle de områder med. De tynd befolkede områder må nogle finde de vise sten.

