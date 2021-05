Forsyning Helsingør har ikke været særlig hurtigere i sag om regnvand, mener to byrådspolitikere. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Bravo Forsyning Helsingør - men lidt sent

Debat Helsingør - 21. maj 2021 kl. 06:40 Af Allan Berg Mortensen og Jørgen Bodilsen, Medlemmer af Helsingør Byråd for Enhedslisten Kontakt redaktionen

Da Helsingør Byråd d. 26. maj 2014 vedtog kommunens Klimatilpasningsplan foreslog Enhedslisten følgende tilføjelse:

"Helsingør Kommune opfordrer Forsyning Helsingør A/S til at overveje at fritage genanvendt regnvand for spildevandsafgift, for at mindske presset på kloakledningerne."

Tilføjelsen blev vedtaget og opfordringen har således siden 2014 været en del af kommunens Klimatilpasningsplan.

Tanken er at hvis husejere og boligselskaber opsamler regnvand og bruger det til tøjvask og toiletskyl, mindskes presset på kloaksystemet og dermed vil der ske færre og mindre overløb af kloakvand til Øresund. For at motivere husejere til at opsamle regnvandet, fritages det for vandafledningsafgift.

Enhedslisten og Radikale har siden gang på gang stillet forslag om at Forsyning Helsingør ikke bare skulle opfordres til men decideret pålægges denne politik, til gavn for miljøet. Forslaget er desværre ikke blevet vedtaget.

Imidlertid har Forsyning Helsingør nu udgivet et katalog med forskellige grønne regnvandsløsninger til haven og huset hvoraf det fremgår at der bliver mulighed for at nedsætte eller fritage kunden for vandafledningsbidrag ved genanvendelse af regnvand, når særligt miljømæssige hensyn taler for det.

Enhedslisten siger Bravo Forsyning Helsingør

