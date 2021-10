Grønt dilemmamøde i Toldkammeret. Foto: Privat

DEBAT: Borgerne både kan og vil deltage i beslutningerne

Debat Helsingør - 25. oktober 2021 kl. 15:20 Af Lone Grønhøj Frandsen, grøn socialdemokrat og kandidat til KV21 Kontakt redaktionen

Samtaler, diskussioner og debatter er i gang i alle hjørner af vores kommune. Hvad enten det er havneudvidelse i Hornbæk, kloakering i Espergærde eller solceller i Skibstrup. Så er det et udtryk for, at der er stor interesse for at deltage i udviklingen af vores lokalsamfund. Det er en god ting!. Det er forudsætningen for et velfungerende lokaldemokrati. Det oplevede jeg selv i en stuvende fyldt sal på Toldkammeret i sidste uge. Helsingørs grønne tværpolitiske netværk havde inviteret samtale om, hvilke løsninger, vi skal vælge, hvis vi skal klare klimaudfordringerne og tage vare på naturen omkring os.

Læs også: Fuldt hus til debat om vores grønne dilemmaer

Bølgerne gik højt og meninger brødes. Men en ting var deltagerne enige om, nemlig at vi har brug for flere af den slags samtaler. Vi har brug for at drøfte perspektiver og udfordringer med hinanden, og det skal ske inden, at løsningerne er valgt og lagt fast.

Helsingør kommune har særligt under corona epidemien været god til at indbyde til (digitale) borgermøder. Alligevel sidder mange tilbage med følelsen af, nok at blive hørt, men ikke at få reel indflydelse.

Kan det gøres anderledes? Kan borgerinddragelsen med fordel ske tidligere i beslutningsprocessen, inden nogen har lagt sig fast på en løsning. På den måde kan flere måske få indflydelse på, hvilke spørgsmål, der bør undersøges nærmere og hvad der skal til, for at vi har viden nok til at træffe en fornuftig beslutning. En beslutning som borgerne både forstår og kan respektere, også selvom resultatet måske ikke var det, de selv drømte om. Det vil til gengæld kræve, at vi alle har respekt for embedsmænd og folkevalgte, der ikke har svar på alting.

Jeg synes det er fantastisk at bo et sted, hvor mange er optaget af at bevare vores skønne omgivelser. De historiske bygninger, skoven, landskabet og havet er vi fælles om. Så har vi forskellige holdninger til hvordan vi bedst varetager disse værdier i fremtiden. Og det er OK! For det øger engagementet og ejerskabet. Lad os bruge det som brændstof til fremtidens mange svære beslutninger, når vi skal prioritere midlerne i den fælles husholdningskasse.

