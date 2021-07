Mange af de almennyttige boliger i kommunen er opført for mere end 50 år siden. Foto: Andreas Norrie

DEBAT: Boligpolitik og byudvikling

Debat Helsingør - 05. juli 2021 kl. 13:39 Af Jørgen Busch, Stad & Egn, Horsensvej, Helsingør Kontakt redaktionen

Stad & Egn har et rigtig stort interesseområde. Her i dette indlæg vil vi begrænse os til at se på boligpolitik og byudvikling og forholde os til dette ift. pejlemærker indenfor behovet for en detailplanlægning med en kortere tidshorisont for boligpolitikken og byudviklingen.

Kommunen har udarbejdet en bolig- og bosætningspolitik.

Vi tager udgangspunkt i begreberne forebyggelsesområder og omdannelsesområder. To begreber som udover de allerede eksisterende boligsociale helhedsplaner og planer som Gang i Nordvest stiller yderligere krav om tiltag.

Derudover er der kun så småt taget fat på nødvendige renoveringer af de almene boliger i Helsingør og der er derfor for alle de almene boliger i Helsingør, som er opført i 50, 60 og 70´erne et meget stor behov for betydelige renoveringer.

Mange har større ejendomme og lejligheder og har behov for mindre. Mange af disse boliger kan overtages af yngre og der kan ske en naturlig rotation. Der er stort behov for at se på boligsituationen generelt og umiddelbart er der behov for i større målestok at frigøre disse store ejendomme og lejligheder og sætte turbo på byggeri af rigtig mange almene boliger.

De mange og lange ventelister til en almen bolig i Helsingør vidner herom, og kan suppleres med renoveringerne og forebyggelsen til afbalancerede beboersammensætninger. Så behovet for almene boliger kan nu opgøres til en andel på 4-5 procent yderligere ift. den eksisterende almene boligmasse.