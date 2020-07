DEBAT: Boligområdet Sommariva

For én gangs skyld ser det ud til, at der med vinderprojektet på Sommarivaområdet er gjort faglige gode anstrengelse for at frembringe et arkitektonisk, sammenhængende og varieret boligområde, hvor den standardiserede entreprenørarkitektur, som har været normalen og fremherskende i dén 'postmoderne' tid, er brudt med dette vinderforslag fra tegnestuen Vandkunsten.