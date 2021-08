Herberget i Fiolgade er et af kommunens initiativer på hjemløseområdet, skriver udvalgsformand. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Boliger til hjemløse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Boliger til hjemløse

Debat Helsingør - 20. august 2021 kl. 06:47 Af Marlene Harpsøe, 2. viceborgmester (DF), Formand for Social- og beskæftigelsesudvalget Kontakt redaktionen

Kan der oprettes flere bosteder som Valhalla til hjemløse? Det spørgsmål stilles til byrådet af Kai Jensen og Irrenne Peier i Frederiksborg Amts Avis den 16/8.

Lad mig først sige tak for spørgsmålet. Hjemløse og misbrugere er en marginaliseret gruppe af borgere, som vi i kommunen har et særligt ansvar for at hjælpe. Vi arbejder efter "Housing First" metoden, som betyder, at vi først og fremmest skal sikre tag over hovedet til den hjemløse borger.

I Helsingør Kommune har vi Valhalla, som er et bofællesskab til borgere med et varigt og aktivt misbrug samt psykiske lidelser. Men i de seneste år er der etableret flere nye muligheder for at få tag over hovedet og socialpædagogisk støtte. Lad mig f.eks. nævne de skæve boliger i Hornbæk og Helsingbo i Helsingør. Vi har også etableret et herberg i Fiolgade.

Jeg kan ikke afvise, at der i de kommende år kommer flere boliger til målgruppen. Vi har indtil videre gode erfaringer med vores hjemløseindsats "Housing First". Men det er mit ønske, at vi bliver meget bedre til at forebygge, at man kommer i en social situation med misbrug og hjemløshed. Boliger til hjemløse har en vigtig prioritering for mig. Men i Dansk Folkeparti mener vi også, at der er brug for mere forebyggelse. Derfor har vi i DF stillet forslag om en lokal psykiatrihandlingsplan, som alle i byrådet stemte for. Vi skal nemlig sikre alle mennesker de bedste betingelser for et godt liv, og det starter med en god forebyggelsesindsats.