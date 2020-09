Borgmester Benedikte Kiær(K) sammen med Attendos danske direktør Søren Andersen ved første spadestik til kommunens nye friplejehjem. Foto: Allan Nørregaard

DEBAT: Betyder friplejehjem, at leverandøren bliver fri for at betale skat?

Debat Helsingør - 14. september 2020 kl. 09:55 Af Hans Kjærgaard, Hellebækvej, Nygård Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Betyder friplejehjem, at leverandøren bliver fri for at betale skat? Nej det gør det ikke, men man kan let få den tanke, når man kan læser,

at det er Attendo der skal drive det kommende friplejehjem på det tidligere Helsingør Hospital.

Attendo er et stort Svensk firma der gerne scorer profit på levering af pleje og omsorg til ældre og funktionshæmmede.

Og gerne udfører skattetænkning og andre fiflerier for at undgå at betale skat i Danmark. I den åbne skatteliste kan man således læse at Attende ikke har betalt skal i Danmark i adskillige år.

Jeg syntes at både det at score profit på pleje og omsorg og skattetænkning er uetisk. Og det burde ikke forekomme her, hvor vi har vort fællesskab til at løse disse opgaver.

Og jeg syntes ikke at det er en undskyldning, at nogle få kommunale plejehjem ikke har kunnet leverer pleje og omsorg af høj kvalitet. (det skyldes interne problemer, det skal og kan løses).Det kunne også hænde for Attendo!

Det er også en foragt for de mennesker der arbejder på de kommunale plejehjem, at driften af plejehjem privatiseres - de må jo føle sig mindreværdige, og det er jo ikke det de har brug for lige for tiden, men der imod opbakning og anerkendelse

Kunne vi blive fri disse neoliberale angreb på fællesskabet!

