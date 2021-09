Foto: Pressefoto

DEBAT: Bestyrelse: Det her er fakta om NSPV

Debat Helsingør - 30. september 2021
Af Flemming Rømer, Christian Holm Donatzky, Lars Egedal, Claus Christoffersen, Ergin Øzer og Michael Mathiesen, Bestyrelsesmedlemmer i NSPV.

Ken Torpe-Christoffersen skriver i Frederiksborg Amts Avis et læserbrev, hvori han i forlængelse af Jacob Runge-Olsens indlæg i Helsingør Dagblad den 27. september spekulerer på, om rapporten om Nordsjællands Park & Vej (NSPV)'s effektivitet først kommer efter kommunalvalget, og han fremsætter et par andre påstande, som det vil være rimeligt at kommentere.

Indledningsvist kan det nævnes, at rapporten ikke er "blevet lavet og gennemført internt i NSPV", men er lavet af konsulentfirmaet Deloitte i samarbejde med de to kommuners forvaltninger og NSPVs bestyrelse.

Arbejdet blev igangsat sidste efterår og omfatter ud over en evaluering af effektiviteten også en række andre spørgsmål om samarbejde og styring. Rapporten tilsigter også at skabe en baseline for fremtidige effektivitetsanalyser, da NSPV ikke har en baseline at måle sig op i mod ved oprettelsen i 2014. NSPV's ledelse og bestyrelse har på ingen måde forsøgt at forsinke arbejdet, som også har krævet engagement fra ejerkommunerne. Den er blevet forsinket, men kommer til at blive offentliggjort inden valget. Rapporten forelægges styregruppen tirsdag til endelig kommentering, hvorefter den sendes til de to ejerkommuner medio næste uge. NSPV arbejder med fuld åbenhed.

NSPV arbejder ikke for private under nogen omstændigheder, heller ikke for grundejerforeninger eller lignende. NSPV er som § 60-selskab ikke et aktieselskab, men en særkommune og er underlagt kommunestyrelsesloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven og den såkaldte kommunalfuldmagt. Kommunalfuldmagten giver i begrænset omfang kommunerne mulighed for at sælge decideret overskudskapacitet til andre. Bestyrelsen og ledelsen i NSPV har fra starten understreget, at den mulighed ønsker NSPV ikke at anvende. Hvor NSPV vurderer, at opgaverne mest hensigtsmæssigt kan løses af private, udbydes disse. NSPV agerer således ikke på markedet, men samarbejder med en række private virksomheder om opgaveløsning for kommunerne.

Bestyrelsen skal som udgangspunkt vælges af og blandt medlemmerne af de deltagende kommuner. Det er ikke udelukket at fastsætte i vedtægterne, at andre end kommunalbestyrelsesmedlemmer kan vælges til bestyrelsen, men de skal være valgt af kommunalbestyrelserne. Det kan ikke fastsættes, at andre organer end kommunalbestyrelsen direkte kan udpege medlemmer. Dette skyldes, at kommunalbestyrelsen ikke vil have instruktionsbeføjelse over for medlemmer, som de ikke selv har udpeget. Der kan dog fastsættes i vedtægterne, at medarbejder- eller brugerorganisationer kan udpege observatører til bestyrelsen. I modsætning til et aktieselskab, hvor bestyrelsen varetager virksomhedens interesser, skal bestyrelsen i et kommunalt fællesskab varetage ejerkommunens (borgernes) interesser.