DEBAT: Bestyrelse: Biomassen er en fornuftig overgangsløsning

Debat Helsingør - 06. september 2021 kl. 16:16 Af Forsyning Helsingørs Bestyrelse: Jens Bertram, Gitte Kondrup, Per Tærsbøl, Peter Poulsen, Jens Erik Jacobsen, Jens Jensen, Dennis Knudsen og Michael Madsen Kontakt redaktionen

Der er mange holdninger til biomassen på det fornyede Helsingør Kraftvarmeværk. Som bestyrelsesmedlemmer i Forsyning Helsingør vil vi påpege, at biomassen - og træflisen - har en vigtig samfundsrolle at spille i mange år endnu. Lukkes værket i morgen vil det gå ud over kunderne, den grønne omstilling og forsyningssikkerheden.

Lad det være sagt med det samme: I Forsyning Helsingør ser vi også biomassen som en fornuftig overgangsteknologi, der er god for Danmark i en periode - på vejen mod andre mere grønne aske frie teknologier som fx sol og vind. Men vi har brug for biomasse i en årrække endnu til at sikre forsyningssikkerheden af el og varme - og til at sparke fossile brændsler på porten. Ellers risikerer vi et Danmark uden varme og strøm.

Vi er med på, at biomassen er omdiskuteret. Det skyldes, at der er god og dårlig biomasse. I Forsyning Helsingør bruger vi den gode bæredygtige biomasse, der har en positiv klimaeffekt. Der var ikke andre kendte og afprøvede teknologier at vælge mellem dengang i 2015, da værket blev planlagt. Men bæredygtig biomasse er en begrænset ressource - og kun en regional løsning. Vi skal derfor løbende erstatte biomassen med andre aske frie teknologier i takt med, at værket betales af, og i takt med at teknologierne bliver økonomisk attraktive og velafprøvede. Og uden at forsyningssikkerheden eller fællesskabets investering sættes over styr.

Vi er allerede i gang. Således planlægger vi etablering af en elkedel på værket, der blandt andet skal producere grøn fjernvarme. Det forventes at kunne erstatte 15 procent af biomasseforbruget inden for få år - uden at varmeprisen stiger. Endvidere vil en elkedel styrke elforsyningssikkerheden på Sjælland.

Sidste år præsenterede vi planerne om en solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter. Parken kan dække elforbruget hos halvdelen af kommunens boliger - og producere varme. Kommunen har iværksat planprocessen. Så vi er i fuld gang med at indfase grønne teknologier, hvor det er muligt - og i takt med at de bliver teknologisk modne. Det udelukker pt varmepumper i den nødvendige skala - og geotermi.

Helsingør Kraftvarmeværk har en teknisk levetid på omkring 30 år fra indvielsen i 2019. Når værket er udtjent, er målet, at produktionen af strøm og varme er 100 procent erstattet af andre og nyere grønne teknologier. Vi planlægger dog på nuværende tidspunkt med en levetid på 25 år, hvilket er 5 år mindre end den tekniske levetid.

Lukkes værket nu, vil man stå tilbage med en ubetalt gæld på 650 mio. kroner - samt en anslået nedrivningsudgift på mange mio. kr. Samtidig vil man have akut behov for andre varmekilder. Det er hverken i kundernes eller i Danmarks interesse at lukke landets kraftvarmeværker før tiden - det koster kunderne dyrt, og vi risikerer mange flere strømafbrydelser.

Forsyning Helsingørs bestyrelse

Jens Bertram, Gitte Kondrup, Per Tærsbøl, Peter Poulsen, Jens Erik Jacobsen, Jens Jensen, Dennis Knudsen og Michael Madsen

