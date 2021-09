Der er planer om at bygge rækkehuse på den attraktivtt beliggende grund. Foto: Hellebæk-Aalsgard Egnshistoriske Forening

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Bemærkninger til fredning af Ellestuen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Bemærkninger til fredning af Ellestuen

Debat Helsingør - 27. september 2021 kl. 11:02 Af Jørgen Busch, på vegne af Stad & Egn - Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune Kontakt redaktionen

Stad & Egn - Forum for bolig, plan og byggekultur i Helsingør Kommune skal her fremsende vores bemærkninger til ønsket om fredning af ejendommen Odinshøjvej 180 i Ålsgårde. Stad & Egn har noteret sig, at der er rettet henvendelse om fredningssag for ejendommen »Ellestuen«, Odinshøjvej 180 i Ålsgårde.

Således foranlediget skal vi bakke op om henvendelsen og fremføre en række relevante baggrundsoplysninger.

Et tilfældigt møde i toget fra Helsingør - København i 1894 mellem den succesfulde forfatter Alexander Svedstrup og arkitekten Carl Brummer, som var ved at færdiggøre sit afgangsprojekt fra Akademiet for de Skønne Kunster, førte til at Alexander Svedstrups drømmehus "Ellestuen" så dagens lys ved østenden af Hornbæk Plantage.

Lidt om huset og dets omgivelser:

Huset blev opført i 1895 i schweizerstil. Husets dagligstue blev en hal med 6 meter til loftet, som gik fra gavl til gavl og havde loft til taget. I 1 sals højde skulle der ved hver gavl være et vinduer både ud til det fri og ind mod hallen. Værelset ud mod søen skulle bæres af to søjler. Der er spisestue med møbler i "norsk bondestil". Fra forstuen skulle en trappe føre op til det omkringløbende galleri. Grunden er skrumpet til 6.600 kvm, men ender stadigvæk i en kystskrænt, der er skovbevokset og underlagt fredskovpligt og ligger lige op til Hornbæk Plantage 45 meter over havet.

Omkring 1930'erne blev huset købt af pelshandler A.C. Bang som fik tilføjet en længe med flere badeværelser og endnu flere soveværelser og i gavlen en ny indgangsdør.

Murene er af sten og huset står på en sokkel af kampesten. Gavlene er af træ og taget af græstørv.

Lidt om Alexander Svedstrup:

Alexander Svedstrup var datidens forfatter og maler og han og "Ellestuen" var samlingspunkt for datidens kulturelite.

Efter han havde etableret sig i "Ellestuen" var han herefter optaget af litterær og kunstnerisk virksomhed. Forfatterskabet spændte vidt, fra religionsfilosofi til rejseskildringer. I 1897 udgav han »Fra Kong Georgs Land« om Grækenland under den græsk-tyrkiske krig. I 1898 »Svend Ellekildes Historier« og i 1902 »De danskes Vej«. Senere skrev han i 1923 romanen »Erik Gudmand«.

Lidt om Carl Brummer: Dette landhus "Ellestuen" bygget i schweizerstil blevet gennembrud for Carl Brummer, som lagde grunden til sit renommé som bourgeoisiets villa-arkitekt. Carl Brummer var i de følgende år arkitekt på en lang række ikoniske villabyggerier i så forskelligartede stilarter som nationalromantik, nybarok og nyklassisisme. "Ellestuen" blev også tidstypisk for de huse som blev bygget "ude på landet". Stilen blomstrede i 1890'erne med træk fra schweizerhytten og norske sæterhytter og blev forbillede for bygningstypen der opstod omkring 1900: Sommerhuset.

Lidt om fredningspotentialet:

Stad & Egn finder at en bygningsfredning af »Ellestuen«, Odinshøjvej 180 i Ålsgårde vil være en meget betydelig og meget væsentlig del af Hellebæk- Ålsgårde egnshistorie og kulturmiljø, som bør fredes og bevares for eftertiden, da den fortæller en meget vigtig lokalhistorisk fortælling for en ejendom og dets omgivelser og om en tidstypisk periode af Hellebæk-Ålsgårdes kulturarv.

Og at vi finder, at ejendommen og det omkringliggende område har en væsentlig kulturhistorisk, kulturmiljømæssig, bygningsfredningsmæssig, byggehistorisk og arkitektonisk værdi for eftertiden.

Da "Ellestuen" er tegnet af en internationalt anerkendt arkitekt og huset har haft afgørende betydning for dansk arkitekturhistorie og vakte både national og international opmærksomhed, er vi enige i at der bør ske fredning af bygningen og dets omgivelser, så dets kulturmiljø og kulturhistorie bevares.

På det foreliggende grundlag skal vi bakke op om henvendelsen om fredning af »Ellestuen«, Odinshøjvej 180 i Ålsgårde.

relaterede artikler

Berømt villa i fare for nedrivning: Politikerne får sidste ord 09. september 2021 kl. 04:34