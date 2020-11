DEBAT: Bekymrende vedtagelse om museernes fremtid

Men bekymrende fordi der i det vedtagne oplæg alene lægges vægt på Helsingør Bymuseums fremtid - intet om andre afdelinger. Bekymrende, fordi der reelt tales om en afvikling af Flynderupgaard Museet. Bekymrende, fordi der reelt tales om lukning af Frilandskulturcenteret. Bekymrende, fordi der ikke nævnes et ord om Meylings samling og Per Christiansens fiskerisamling. Bekymrende fordi der de facto lægges op til at lukke ned for alle museumsaktiviteter udenfor Helsingør Bykerne. Bekymrende, fordi der slet ikke tales om den store mangel på lokalt funderede museumsansatte, som ved hvor Plejelt eller Rørtang ligger. Bekymrende, fordi alternative ideer, som f.eks. en tættere tilknytning af Værftsmuseets til Søfartsmuseet slet ikke nævnes. Bekymrende, fordi der i praksis ikke tales om at tilføre området midler, så det bliver muligt at modernisere udstillingsfaciliteterne. Bekymrende, fordi man bl.a. har vedtaget indførelsen af årshjul - et begreb, der overhovedet ikke hører hjemme i den kreative verden, som museerne burde være. Bekymrende, fordi man overhovedet ikke nævner museernes rolle som opsøgende virksomhed. Bekymrende fordi den uundværlige indsats fra frivillige overhovedet ikke nævnes. Bekymrende, fordi fokus alene er på at knytte museerne sammen med turisme - og man dermed overser, at museerne i langt højere grad er vigtige for kommunens egen befolkning.