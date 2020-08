DEBAT: Bagvendt beslutning om sundhedshus

Når man bygger et hus, vil man så ikke tage udgangspunkt i, hvem der skal bo i det, og hvilket behov for plads de har? De tror jeg, de fleste vil. Derfor forekommer det noget bagvendt, at vi på mødet i Region Hovedstadens sundhedsudvalg den 26. august skal beslutte, hvilket areal regionen vil råde over i det nye sundhedshus i Helsingør, og hvor mange ambulante besøg, der skal foregå i huset. Først derefter skal Nordsjællands Hospital i samarbejde med Helsingør Kommune og de almen praktiserende læger finde frem til præcis, hvilke patienter der skal bruge huset til hvad, og dermed hvilke funktioner der bliver brug for. Enhedslisten foreslår, at vi lader hospital, kommune og praksislægerne gøre arbejdet færdigt - og så kunne der jo også lige blive tid til at høre borgerne i Helsingør - inden vi beslutter, hvilke ambulatorier og eventuelt andre regionale funktioner der skal være i sundhedshuset ved Prøvestenen. Jeg ved godt, at Helsingør Kommune meget gerne snart vil kende regionens planer - men et par måneder eller tre til at finde den rigtige løsning kan vel nok gå an.