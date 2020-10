DEBAT: Bæredygtig samfundsudvikling

Synes at Ulla Kokfelt til stadighed intimiderer og udskammer lovlydige borgere og medmennesker her i Danmark. Og ville egentlig gerne forklare Ulla Kokfelt om fakta i flygtninge- og integrationsdebatten.

Til belysning af fakta, vil jeg både gennemgå konsekvenserne af at nedlægge integrationsrådet og også forklare, hvorfor det ikke er fatalt, uacceptabelt og naivt at deltage i integrationsrådets arbejde.

Integrationsrådet er sammensat af direkte valgte medborgere med anden etnisk herkomst. I diskussionen om, om de er valgt på et mandat, som har nogen værdi, vil jeg til sammenligning fremhæve Nye Borgerliges valg til Folketinget, hvor de repræsenterer vælgere svarende til 2,28 %.

Omkring de øvrige udpegede skal jeg fremhæve repræsentanten fra Jobcenteret og Frivillignet for Flygtninge, den boligsociale helhedsplan, børne- og ungeområdet i kommunen, idrætsområdet i kommunen, de byrådsudpegede fra Social- og Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Uddannelsesudvalget.

Jeg nævnte, at jeg synes, at det var mere eller mindre umuligt, at forklare Ulla Kokfelt, hvad der er fakta.