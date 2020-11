DEBAT: Bæredygtig og sund boligpolitik

Trist fordi nævnte rettigheder trædes under fode, på trods af, at ghettoloven og ghettotiltagene har fået særlig opmærksomhed fra to af vores fornemste, juridisk kompetente og uafhængige tilsynsinstitutioner her i Danmark og fordi ghettolovgivningen hviler på et forskningsmæssigt tvivlsomt grundlag.

En klar dokumentation for, at forskning som kvalificering før beslutninger og før lovgivning skal have stor opmærksomhed og så er vi tilbage ved behovet for, at der ikke snydes på vægten, men udføres en klog, visionær og strategisk boligrenovering for det som dækker 30 milliarder kr., op mod 72.000 velvalgte almene boliger frem til 2026.