DEBAT: Bæredygtig formidling af lokal kulturmiljøpolitik

Jeg har gennemgået Slots- og Kulturstyrelsens afrapportering om Helsingør Bymuseum, Værftsmuseet, Skibsklarergården og Flynderupgård, arbejdsgrundlag, organisation og ledelse, ressourcevurdering, forskning, formidling og samlingsvaretagelse og har noteret os Slots-og Kulturstyrelsens kritik og anbefalinger om behov for tydeligere museumsprofil, forskningsstrategi, strategi for formidling og undervisningstilbud. At det ikke er helt tilfredsstillende med at strategien ikke er konkretiseret i handlingsplaner, ressourceallokering og mål. At turisme- og kulturpolitikken ikke afspejles i museets strategi, mission, vision og værdier. At det ikke er tilfredsstillende at museets strategi, mål og opgaver ikke er fastsat af bestyrelsen.