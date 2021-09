DEBAT: Både kommune og veteraner venter på brandrådgiveren

Kære Ulla Kokfelt. Du havde forleden et indlæg, der bl.a. kredsede om, at veteranernes forening har måttet vente for længe på at kunne rykke ind i nye foreningslokaler på Klostermosevej. Jeg kan oplyse om, at vi fra Helsingør Kommunes side også venter utålmodigt på at kunne overdrage nøglen til veteranerne, men lige nu afventer tilladelse - og inden da skal vi have svar fra en ekstern brandrådgiver. Sidstnævnte skal ifølge lovgivning være en privat aktør - kommunen kan ikke bare selv give tilladelsen. Af samme årsag kan andre klubber heller ikke benytte lokalerne på Klostermosevej.