Et af kommunens almennyttige boligområder er Vapnagaard. Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: DEBAT: Andelen af almennyttige boliger i Helsingør skal ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DEBAT: Andelen af almennyttige boliger i Helsingør skal ned

Debat Helsingør - 23. november 2020 kl. 09:34 Af Ulla Kokfelt, Espergærde, formand for Nye Borgerlige i Helsingør og 1. suppleant til Folketinget i Nordsjælland. Kontakt redaktionen

Almennyttige boliger er en god boligform, der sikrer adgang til fornuftige boliger til en fornuftig husleje.

Men en almen bolig, der er støttet med offentlige midler, er ikke en menneskeret - og en høj andel af denne type boliger betyder erfaringsmæssigt desværre en øget tendens til og risiko for ghettoisering - en udvikling det har været kendt i årtier og som koster samfundet dyrt både økonomisk, socialt og kulturelt.

Den almennyttige boligtanke er blevet misbrugt og skamredet, og mange danskere er på den konto blevet prøvekaniner i et multikulturelt eksperiment, der for længst har vist sig at være katastrofalt.

Det er der ikke meget solidaritet over. Med 29 procent almennyttige boliger i Helsingør er andelen langt højere end landsgennemsnittet på 22%. Alligevel fortsætter et flertal i Helsingør Byråd ufortrødent med at støtte opførelse af nye almennyttige boliger.

For Nye Borgerlige i Helsingør er det en politisk målsætning at genoprette respekt, tryghed og dansk kultur i de almene boligområder. Almennyttige boliger skal udelukkende anvises til danske statsborgere, og andelen af almennyttige boliger i Helsingør skal over en årrække sænkes med 10 procent ved stop for opførelse af flere og privatisering af en del eksisterende.